Data marathoncompetitie Friesland bekend

De competitie was in eerst instantie bedoelt voor wedstrijden binnen de provincie Friesland, maar doordat verschillende wedstrijdorganisaties stopten, is er een kleine uitbreiding geweest. Hierdoor is er nu ook een wedstrijd op Ameland en in Kuinre.

Jubileum voor Oenkerk

11 mei gaat de competitie naar vereniging PSV-Trynwalden. die de wedstrijd organiseert rondom de manege “De Sanjes” in Oentsjerk en op de menpaden door Gytsjerk, Readtsjerk en de Rhododendronvallei. Oentsjerk organiseert de wedstrijd dit jaar voor de 25e keer, terwijl de competitie volgend jaar voor de 20e keer georganiseerd wordt.

Met een prachtige menroute van ongeveer 14 km en 8 spectaculaire hindernissen is deze wedstrijd een populaire marathon onder de menners. Gemiddeld doen er ongeveer 60 deelnemers hieraan mee, bestaande uit pony’s en paarden in enkel-, dubbel- en vierspan. Steeds vaker zien we er ook tandems.

Het jubileum van PSV-Trynwalden zal in het strodorp in de manege gevierd worden door een stukje livemuziek. Hierdoor zal het wachten op de uitslag en de prijsuitreiking van een gezellige sfeer voorzien zijn.

