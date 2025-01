Datum SWM Tilburg-Moerenburg 2025 staat vast

De wedstrijd wordt opengesteld voor paarden en pony’s in alle klassen L , M en Z. Aangevuld met impulsrijders, jeugdmenners en jonge paarden of pony’s.

Momenteel is een groot deel van de organisatie van SWM Tilburg druk met de voorbereidingen van de Indoor in Udenhout en de SWM in Heukelom. Vandaar dat het vraagprogramma voor Tilburg nog even op zich laat wachten. De opkomst voor Indoor Udenhout op 9 februari is groot, er staan al aanspanningen op de wachtlijst. Op zaterdagavond 8 februari wordt er een ‘Onder het zadel’ rubriek gehouden, daar zijn wel nog startplaatsen vrij.

Ook voor de SWM In Heukelom zijn nog enkele startplekken vrij, al begint dat al snel vol te lopen.

Programma

Vrijdag 19 september is de aankomstdag voor deelnemers van SWM Tilburg-Moerenburg. Zij zijn dan vrij om te verkennen: het traject in de schitterende omgeving, de hindernissen op loopafstand van elkaar en de vaardigheid. Op zaterdag is de dressuur en de vaardigheid en zaterdagavond wordt er een feestavond gehouden in de tent op het hoofdterrein. Op zondag is de marathon, met een mooi wegtraject door Landschapspark Moerenburg. gevolgd door zes hindernissen in het B-traject en aansluitend de prijsuitreiking rond vijf uur op zondagavond.

Deelnemers kunnen zich ter zijner tijd inschrijven via Mijnknhs.nl, als dat niet lukt (omdat je nog geen startkaart hebt) kan je een mailt sturen aan de wedstrijdsecretaris Corin Sweegers: secretariaat@menwedstrijd.nl.