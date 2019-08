De gekte rondom Menindoor Nijkerk is begonnen, alle records zijn verbroken!

Welgeteld zes minuten na het openen van de inschrijving zaten de rubrieken enkelspan pony en tweespan pony’s al vol! Binnen twintig minuten waren er al 187 inschrijvingen. Dit zorgde voor hectische toestanden op het secretariaat met name omdat het Google automatische antwoordsysteem hierdoor overbelast raakte en dit handmatig opgelost moest worden. Doordat een aantal deelnemers geen bevestiging ontving van hun inschrijving raakten sommigen in paniek en schreven ze zich vervolgens soms wel vijf keer opnieuw in!

Inmiddels hebben alle ingeschreven deelnemers een bevestiging ontvangen.

Het filmpje laat zien dat er niet achterover geleund kan worden door het secretariaat tijdens de inschrijvingen.

Om 16.00 uur waren alle rubrieken vol. Voor de snelle beslissers zijn er alleen nog startplaatsen beschikbaar voor de rubriek enkelspan paard.

De inschrijving blijft nog geopend, de komende tijd worden eventueel vrijgekomen startplaatsen aangevuld vanuit de wachtlijst.

