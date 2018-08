De nieuwe MenSport komt eraan…

Iedereen heeft zijn eigen voorkeur voor verhalen. We hebben in ieder geval ook deze keer geprobeerd om een editie te maken met voor ieder wat wils: een gesprek met Harry de Ruyter op weg naar het WK Tryon, een deelnemer, een groom en een vrijwilliger van het WK Kronenberg aan het woord, een praktische uitleg over op weg naar het menbewijs, instructie over hoe op de juiste manier achterwaarts gaan en hoe als menner te reizen van A naar B, een nadere kennismaking met de familie Kraay en het eindverhaal over de stalhouderijhistorie van Delft.

Kortom meer dan genoeg om weer van te genieten!