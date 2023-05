De nieuwe MenSport & Showpaard is uit!

MenSport nummer 3 is dikker dan voorheen en staat boordevol interessante mensport artikelen, interviews, instructies en verslagen. Zo kreeg abonnee Margreet Havelaar les van tandem-expert Cornelie de Geijter en MenSport ging in gesprek met Wagenmakerij Verweij, Carolien Fischer (voorzitter MenDistrict Noord) en sprak met Van der Wiel Harness over hun onlangs ontwikkelde en zeer innovatieve tweespan tuig.

Daarnaast maakte MenSport een bijzonder mooie rit door ‘het bos van de dansende bomen’ en ze gingen langs bij Patrick Oostveen. Hij is 49 jaar en groot al 40 jaar groom bij familie Van den Hoeven in Leusden, en echte Gouden Groom dus! Verder vind je er achtergrondinformatie over de vier nieuwe tuigpaardhengsten die dit seizoen voor het eerst gaan dekken en ze besteden aandacht aan de concoursen in Ambt Delden, Houten en Exloo. Verder vertelt Teun Reedijk in dit nummer over biezen, Christian Lesieur praat de lezers bij over de regels en richtlijnen voor koetslampen én je vind er alle informatie over de minicursus voor tuigpaard- en hackneyrijders bij Stal Hammers in Zwartsluis.

Ook de vertrouwde prijspuzzel en MenSport geeft weg rubriek staat er weer in.

Ben jij (nog) geen abonnee maar ben je wel geïnteresseerd? Bestel dit nummer dan via deze link of word abonnee.