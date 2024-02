De nieuwste MenSport & Showpaard is verschenen!

Inhoud

* Het favoriete menpaard: Het Nederlandse Trekpaard

* Jan Devaere over zijn nieuwe functie binnen de FEI Driving Committee

* Succesvolle fokkersstrategie van familie Mom

* Uitgediept: Paard wil niet wegstappen

* Allemaal familie: Familie Van ‘t Westende

* Restauratie Landauer afgerond

* Abonnee krijgt les van Jan Bijeman

* Hengstenkeuring KFPS: Jeugd aan zet

* Perspectieven Sarah Nollen, Anne IJff, Demi van Bree, Heleen Vegterlo, Imke van Kerkhof

* Mooie route in Zeeuws-Vlaanderen

* Winacties

* Mennen op Flanders Horse Expo

* Abonnees aan het woord

* & meer!

Online te bestellen

Ben je (nog) geen abonnee? Je kunt dit nummer hier bestellen

Misschien is dit ook het moment om daar verandering in te brengen. Als abonnee krijg je niet alleen 8 keer per jaar het zeer complete magazine in de bus, maar je hebt ook toegang tot ALLE premium-content op de website, zoals diepte interviews, opinie, maar ook heel veel instructie video’s. Daarnaast maak je kans op vele extra’s, zoals het rijden bij een toptrainer, maar ook op boeken, entreetickets, gadgets, kleding etc. in de vele winacties. Check snel op de website van MenSport & Showpaard welke abonnementsvormen er zijn.

Cover MenSport & Showpaard 1-2024