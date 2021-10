De Sutter Naturally innoveert voor het milieu

De afvalberg verminderen

Nieuw dus: Infinity is the name. Stijlvol en ecologisch verenigd in een omheining. De duurzaamste oplossing op de markt, met een authentieke landelijke look die niet moet onderdoen voor een houten uitvoering. Met een knipoog naar oneindig. Want het product is eindeloos recycleerbaar. De grondstof van Infinity heeft het team RECO genoemd: gerecycled kunststof composiet.

“De beschikbaarheid van hout is niet oneindig”, vertelt Alexander Van Parijs, CEO van De Sutter Naturally. “Wereldwijd wordt steeds minder bos gekapt en dat vinden wij met het oog op het milieu een goede zaak. Sowieso gebruiken wij uitsluitend hout met FSC®- of PEFC-label uit duurzaam beheerde bossen, gekapt op verantwoorde wijze. De voorbije jaren hebben we onderzocht hoe we nog ecologischer kunnen werken. Het resultaat is Infinity in RECO-uitvoering. Een out of the box ontwikkeling in samenwerking met een Belgische partner. Iedere vezel is gemaakt uit moeilijk recycleerbare kunststof. De oceanen liggen er vol mee. Wij keren het tij en verwerken die afvalberg tot een schoon product dat we lokaal produceren.”

Concreet: in 2 palen van een Infinity omheining zit de plastic inhoud van alle PMD-zakken van 1 jaar van 1 persoon. Investeren in een RECO-product is goed voor mens en milieu.

De Sutter Naturally Infinity

Veilig & mooi

Nog een oneindig interessante eigenschap van Infinity: de planken en palen zijn oerdegelijk en veilig. Ze vragen geen onderhoud. Geen zorgen over splinters, afbrekende stukjes of chemische onderhoudsproducten die schadelijk zijn voor de dieren. Een uniek extrusieproces leidt tot een ongekende buigstijfheid en het product neemt na eventueel warm weer de oorspronkelijke vorm weer aan. Het uniek productieproces zorgt voor een mooie uitstraling en maakt van Infinity het perfecte alternatief voor een houten omheining.

In een eerste fase lanceert De Sutter Naturally 2 producten in natuurlijk vergrijsde look: Square Infinity, vierkante palen met afgeronde kop en Massive Infinity, ronde robuuste palen. Ook voor andere tuin- en parktoepassingen biedt de grondstof potentieel. Doordat het bedrijf rechtstreeks bij de bron zit, kan er vlot gewerkt worden aan maatoplossingen en alternatieve toepassingen van het RECO-materiaal.

En wat met bijhorende service? Alexander: “Klanten die kiezen voor RECO krijgen uiteraard de gebruikelijke De Sutter service én een levenslange antirotgarantie. Samenwerken heet bij ons handelen in vertrouwen. Persoonlijk en warm, zoals je van een familiebedrijf mag verwachten. Van plaatsbezoek tot productie in ons atelier en plaatsing in eigen beheer… wij engageren ons om het totaalplaatje te doen kloppen en meerwaarde te creëren voor ieders eigendom.

Interesse om te ontdekken welke mogelijkheden er zijn? Neem dan contact op via [email protected] of op 016 72 12 00.

