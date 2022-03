Deelnemers en organisatie blij dat Live Oak weer plaats kon vinden

Jennifer Keeler

Jennifer Keeler kwam na de marathon aan de leiding en behield deze tot na de vaardigheid op zondag. Ze stuurde Zeppo, haar Hackney-ruin, naar de snelste ronde in de vaardigheid in de enkelspan pony rubriek. Zelfs met drie ballen was kon ze haar concurrentie op afstand houden. Ze won daarmee de nationale titel.

“Ik denk dat dit de moeilijkste wedstrijd van Amerika is”, aldus Keeler. “Het is zeker een uitdaging voor een Hackney, maar hij gaf alles wat hij had. Gelukkig was dat genoeg. Het marathonparcours was geweldig uitgezet; het was een uitdaging, maar er waren opties waarbij je je lijn open kon maken of juist kort kon houden. Je kon het zo moeilijk maken als je wilde en daarmee kon je kiezen voor wat het beste bij je paard of pony past. Het was een ongelooflijke week en ik ben de organisatie van Live Oak International dankbaar voor die unieke ervaring die we hier hebben opgedaan.”

Jennifer Keeler

Katie Whaley

Katie Whaley reed een succesvolle wedstrijd met haar tweespan. “Dit was Timmy’s derde wedstrijd ooit. Ik ben blij hoe hij de dressuur en vaardigheid heeft gedaan op deze FEI-wedstrijd”, vertelt Whaley. “Mijn andere jonge pony, Topper, deed het ook geweldig. Ik had een van mijn oudere pony’s, Tanner, ingezet voor de marathon. Thuis heb ik nog een ervaren pony die ik in wil gaat zetten voor het WK volgend jaar.”

“Ik houd van het verschil in hindernissen hier. Je kunt ze open maken, ze zijn technisch, en er wordt om uithoudingsvermogen gevraagd. De hindernissen zijn van wereldklasse en functioneren als goede voorbereiding voordat je naar Europa gaat. Je voelt je heel sterk als je hier een goede marathon kunt rijden.”

Katie Whaley

Mary Phelps

Mary Phelps en haar vierspan pinto pony’s waren de enige 3* vierspan pony’s deelnemers, maar ze deden goede zaken én waren publieksfavoriet. Het was de eerste keer voor Phelps dat ze meedeed met een vierspan aan de wedstrijd in Live Oak. Eerder deed ze wel mee met een tweespan pony’s.

“Ik zag gelukkig dat er genoeg opties waren in de marathon om veilig te rijden. Ik wilde namelijk vertrouwen op doen. Niet alleen voor mijn pony’s, maar ook voor mezelf. De parcoursbouwer, Gabor Finca, is briljant. Hij heeft het geweldig gedaan.”

“Ik was heel blij dat mijn trainer uit Nederland, Bram Chardon hier was om me te coachen. Melanie Van de Bunt was er ook, dus ik heb veel hulp gehad. Het bleef natuurlijk een grote stap mar het was mijn beste week van 2022.

Jacob Arnold

Jacob Arnold stond voor de vaardigheid aan de leiding bij de tweespan paarden met Steve Wilson’s KWPN’ers Kenji V, Kian en Kenzo. Hij sloot de week af met een dubbel foutloze vaardigheid op zondag.

“Voor de dressuur gebruikte ik Kenzo, die hiervoor letterlijk één proef heeft gelopen. Hij deed het eerlijk gezegd beter dan het andere, meer ervaren paard”, zei Arnold. “Mijn marathon en vaardigheid span had samen nog maar één wedstrijd gelopen. Ik ben heel blij dat ik dit resultaat heb behaald met deze drie 7-jarigen.”

“De hindernissen hier waren echt van wereldklasse”, vertelt Arnold. “Het is een zeer goede warming-up voor de Europese wedstrijden. Ik ben zeer aangenaam verrast over hoe mijn span heeft gepresteerd. Helaas heb zelf twee kleine foutjes gemaakt, maar dat hoort bij het spel. De hindernissen zelf gaven me echt een goed gevoel en er waren genoeg opties zodat je technisch of juist lange lijnen kon rijden.”

Klik hier voor de uitslagen en de tekeningen van de hindernissen

Bron: US Equestrian