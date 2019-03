Deelnemers trotseren weer en wind tijdens Impulsmarathon Ysselsteyn

De deelnemers die ingeschreven hadden voor de dressuurproef waren ’s morgens het eerst aan de beurt. Veel menners kozen er dit jaar echter voor om alleen de marathon, inclusief vaardigheid als hindernis 1, te rijden. De hindernissen na het vaardigheidsparcours lagen mooi centraal op het hoofdterrein waardoor de wedstrijd goed te overzien was en het publiek eenvoudig van mooie mensport kon genieten.

Deze impulswedstrijd, die als één van de eerste outdoorwedstrijden van het jaar gehouden wordt, is een uitgelezen kans voor de menners om de conditie en het niveau van het span te beoordelen. Daarnaast werd er door alle combinaties, van enkelspannen tot meerspannen, van klein tot groot, ook hard gestreden voor een ereplaats.

Met een knappe 45,69 strafpunten in de klasse enkelspan pony klasse Z, mocht Annegreet Zaayer zich dressuurwinnares van de dag noemen. Ook in de waterbak was zij met slechts 30 seconden bijna de beste, maar Sjekky Lenssen bleef haar net voor met 29 seconden.

De organisatie hoopt iedereen volgend jaar weer te kunnen verwelkomen.

Annegreet Zaayer