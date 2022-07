Genomineerde deelnemers EK Jeugdmennen Kisbér-Ászár bekend

Eerder deze week werd de Nederlandse selectie bekend gemaakt en de Belgische selectie werd woensdag gepubliceerd. De Belgen stellen zichzelf voor middels een powerpoint presentatie. Deze vind je hier

Op de lijst van genomineerden staan de namen van de reserves in het geel. Eind juli geven de landen maximaal twaalf definitieve deelnemers op.

Titelverdedigers

Tijdens het EK in Selestat 2021 won Kris Rohrssen (IRL) goud bij de Children. In Hongarije start hij bij de Junioren met zijn pony Checkmate, die hij ook vorig jaar startte. Bij de Junioren enkelspan pony was het podium vorig jaar volledig Nederlands met Jur Baijens bovenaan, Renate Provoost op zilver en Sam Couwenberg op brons. Jur Baijens en Renate Provoost krijgen dit jaar de kans om hun titel te verdedigen.

Konrad Gerweler (GER) won vorig jaar goud bij de Junioren tweespan pony’s. Lisa Maria Tischer (GER) en Anouk de Haas (NED) zijn dit jaar opnieuw geselecteerd en zij zullen hun gouden medailles bij de U25 enkelspan pony en U25 tweespan pony verdedigen. De Duitse Anne Unzeitig en de Luxemburgse Marie Schiltz zijn dit jaar niet aanwezig. Zij wonnen vorig jaar goud en zilver bij de U25 Enkelspan paard. Come Boisteau (FRA), de winnaar van de bronzen medaille in 2021, gaat wel naar Hongarije.

Duitsland won in Selestat de gouden teammedaille. Het zilver ging naar Nederland en Frankrijk eindigde op de bronzen plaats.

EK Selestat 2021

