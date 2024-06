Demonstratie mennen en tuigen tijdens CHIO Rotterdam

Renate Roling laat zien wat mennen en tuigen is. Oukje fan it Hiem (v Tsjalle 454) is een veelzijdige goed opgeleide Friese stermerrie (Sport-Elite, AAA, ZT dressuur, ZZ mennen, LK tuigen regionaal, LK tuigen nationaal)Deze prachtige combinatie laat zien wat het tuigen met de Friezen is, zonder hulpmiddelen!

Roberto Elsing en Romy van Haarlem zijn met hun paarden en authentieke rijtuigen een zeer representatieve verschijning, vaak bij Kasteel de Haar maar ook op verzoek bij bruiloften en andere speciale gelegenheden. In Rotterdam rijdt Roberto een prachtige antieke boerenwagen om een stukje traditie en hoe het begon bij de rijverenigingen te laten zien. Voor de wagen staat Bertus, een kruising Fries x Gelders.

Roberto Elsing

Willemijn Ritsema – van Eck is lid van de Rotterdamsche Manege en rijdt hier dus in feite ‘thuis’. Haar Fries Meindert (Beart x Nykle) is allround, met dressuur, springen en het mennen doet hij mee met alle disciplines die op de Rotterdamsche Manege worden beoefend. Het mennen en het tuigen voor de sjees doet Meindert met veel flair en inzet. De sjees waar Willemijn en Meindert mee rijden is de ‘ Six-sjees’, de oudste originele onderdelen van de sjees dateren van rond 1780, op basis van de stijl van het houtsnijwerk en de uitvoering. De sjees is afkomstig uit het bezit van de bekende familie Six.

