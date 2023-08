Derde dressuur- vaardigheidswedstrijd in Maarheeze

De dressuur en vaardigheid wedstrijd is toegankelijk voor alle combinaties en klassen, van B tot en met ZZ dus. Ook aanspanningen zonder startkaart kunnen deelnemen. Er ligt een 40 x 80 dressuurring.

Dit jaar is Saskia Siebers opnieuw de jury die de dressuurproeven beoordeelt. Saskia is tweevoudig wereldkampioen in de klasse enkelspan paard en zal de combinaties van opbouwend commentaar voorzien. De vaardigheid belooft weer een spannende strijd te worden, maar bovenal is het een gezellig samenzijn rondom het vaardigheidsparcours.

Sandra Sukel is 20 augustus aanwezig voor de fotografie.

Inschrijven gaat via info@marescaruiters.nl of via MijnKNHS.

