Diergeneeskunde Outdoor Event op 25 mei

Voor dit unieke evenement wordt het faculteitsterrein omgetoverd tot een evenement voor jong en oud. Er is een Country Fair met diverse stands: van kleding tot hondenkoekjes, van paarden benodigdheden tot verenigingen en stamboeken. Naast de Country Fair vindt u ook een hoek met verschillende foodtrucks en een klein podium met live-muziek. Er is ook aan de kleintjes gedacht: een kinderplein met leuke én leerzame activiteiten.

Ruimte voor kennis én vermaak

Op het hoofdplein worden verschillende demonstraties gegeven: rassenpresentaties van hond, schaap en paard, maar ook clickertraining bij hond en paard, een demonstratie paarden redden in noodsituaties, vrijheidsdressuur en dogdance. Een gevarieerd programma dus!

Naast het hoofdplein vindt u de workshoppleinen en het lezingenplein. Er zijn workshops als tandenpoetsen bij de hond, dierfysiotherapie, denken als een dierenarts en meer. Maar er zijn ook enkele workshops binnen. Kijk op de website voor het complete programma. Er zal ook een Mini-Marathon voor paarden plaatsvinden, waarbij alles draait om flexibiliteit, snelheid en eensgezindheid van paard en menner. Dit wordt gegarandeerd een enorm spektakel.

Rondleidingen

Altijd al willen weten waar uw melk, yoghurt en kaas vandaan komen? Volg de interactieve looproute ‘Van gras tot melk’, waarbij u de verschillende fasen van de melkproductie tegenkomt. Een rondleiding op biologisch melkveebedrijf ‘De Tolakker’, de onderwijsboerderij van de faculteit, kan ook. Daarnaast kunt u ook een rondleiding volgen in de Universiteitskliniek voor Paarden.

Kinderplein

Op het kinderplein kunnen kinderen zichzelf vermaken aan de knutseltafel, op de strobult of het springkussen. Ze mogen meedoen aan de speciale kinderworkshop die ze iets leert over het denken als een dier of een speurtocht volgen over het terrein, waarbij de kennis over dieren wordt getest. Verder kunnen ze geschminkt worden, zal er een knuffeldokter zijn en kan er een ponyritje gemaakt worden.

Gratis

Het evenement is gratis toegankelijk, honden zijn welkom en er is voldoende parkeergelegenheid.

Klik hier voor meer informatie.