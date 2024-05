Diergeneeskunde Outdoor Event staat weer voor de deur!

Het Diergeneeskunde Outdoor Event is een jaarlijks gehouden evenement en staat in het teken van de diergeneeskunde. Het DOE vindt plaats op de weilanden bij de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Met verschillende educatieve lezingen, workshops, demonstraties en rondleidingen is er voor ieder wat wils. Daarnaast is er een gezellige countryfair, een leuk kinderplein en een foodplein met live-muziek. Kortom, een leuke dag voor jong en oud.

Impulswedstrijd

Daarnaast vindt op het DOE ook de impuls-minimarathon plaats. Dit onderdeel vloeide voort uit de Dag van het Aangespannen Paard, bij velen bekend als het DAP. De impuls-minimarathon is een leuke kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de wedstrijdsport, maar ook voor ervaren combinaties is het een erg leuke wedstrijd om aan deel te nemen.

De impulswedstrijd bestaat uit 3 onderdelen: de dressuur, vaardigheid en natuurlijk de mini-marathon. Kom jij de deelnemers ook aanmoedigen? We zien je graag op het Diergeneeskunde Outdoor Event op 25 mei!