Districtkampioenen marathon Oost bekend

Demi van den Brink wist als enige in de finale vijf plaatsen hoger te eindigen dan in de voorronde. Het was voor haar de tweede keer op rij dat ze Districtkampioen indoor marathon werd met haar Welsh-pony Calvin. De twee zijn ongeveer acht jaar samen en reden tot zes jaar geleden ook samengestelde wedstrijden klasse 2. “Door tijdsgebrek ben ik daar destijds mee gestopt en heb de overstap gemaakt naar het indoor rijden. We proberen eigenlijk op alle grotere indoorwedstijden de finale te behalen, en dat lukt nog vaak ook”, vertelt ze enthousiast.

Tweede keer op rij

Ze wonnen bijvoorbeeld al een Menindoor Nijkerk en werden vorig jaar Districtkampioen in IJsselmuiden. “Het parcours in Wierden was voor ons heel erg leuk. Calvin is klein en wendbaar en daardoor heel snel in de kleinere wendingen. Op de lange stukken moeten we het vaak afleggen tegenover de grotere pony’s, maar hier in Wierden waren er genoeg opties om binnendoor te kunnen gaan.”

Demi had op voorhand als doel om in Wierden in de finale te staan. “Maar er vanuit gaan deed ik niet. In Nijkerk liepen we nog tegen een grote parcoursfout aan waardoor we ons niet selecteerden voor de finale. Ik ging dus naar Wierden met de gedachte: ‘We zien het wel. Meer dan ons best kunnen we niet doen’.”

“Eigen parcours rijden”

Demi had in de eerste ronde het doel om haar eigen parcours te rijden. “Niet op het scherpst van de snede dus. Calvin liep super en was fijn te sturen. In de tweede hindernis kwam hij iets terug, waardoor we die in draf hebben gedaan. In de voorronde hadden we niet de snelste tijd, dus ik wist dat het gas vol open moest in de finale!” Ze stond vijfde.

Zo gezegd, zo gedaan. Met de super snelle tijd van 100.10 seconden waren Demi en Calvin niet te kloppen. Daarmee zijn ze voor de tweede keer op rij Districtkampioen. “We hebben voor dit seizoen nog de wedstrijden in Putten, Houten en Hierden op de planning staan. We hopen ons daarna te hebben geselecteerd voor de Strijd der Districten, dat vind ik altijd een hele leuke wedstrijd om te rijden.”

Demi van den Brink en Calvin tijdens de Strijd der Districten 2023