Districtskampioenen Mendistrict Noord gehuldigd

Stichting Mensport Nienoord is een kleine organisatie, bestaande uit drie bestuursleden en een handje vol vrijwilligers die met elkaar er voor hebben gezorgd dat deze samengestelde menwedstrijd nog steeds op de kalender staat. Ondanks dat de stichting geen leden heeft, zijn er gelukkig op de wedstrijddagen nog steeds voldoende vrijwilligers beschikbaar, ondanks dat dat steeds moeilijker wordt.

Uitdagingen

In de aanloop naar de wedstrijd stond de organisatie voor een aantal uitdagingen. Er werden strenge eisen gesteld aan de vergunning en vanwege de slechte staat van het reguliere terrein, moest er worden uitgeweken naar andere terreinen. Het is de organisatie te danken dat dit op tijd is gelukt.

Voor het eerst waren er dit jaar ook een beperkt aantal stallen op het terrein beschikbaar. Dit viel bij de deelnemers dan ook zeker in de smaak. Mede dankzij de mond op mond reclame van menners die al eerder deelgenomen hadden, mocht de organisatie dit keer een stuk meer deelnemers verwelkomen dan de afgelopen jaren.

Bijna spelbreker

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het wedstrijdterrein getroffen door een enorme hoeveelheid regen. Na ’s nachts al een ronde over het terrein gedaan te hebben, werd er om 06.00 uur een spoedoverleg gehouden door het bestuur. Het was namelijk een behoorlijk natte bende geworden. De paden op het landgoed stonden blank en de toegang naar de velden waren veranderd in een modderpoel. Snel werd beoordeeld of de wedstrijd op een verantwoorde manier door kon gaan. Gelukkig kon dat en vervolgens droogde de terreinen redelijk goed op. Uiteindelijk kon er zonder problemen gereden worden.

Zaterdagmiddag kondigde zich echter een ware zomerstorm aan die er voor zorgde dat de ballen in het vaardigheidparcours rondvlogen. Daardoor hadden de jury en de parcourshulpen een zware taak om alles goed te registreren. Op het kampeerterrein vlogen partytenten de lucht in (of konden nog net op tijd verder worden verankerd) en er kwam een trampoline uit de naastgelegen tuin overwaaien… Het waren een aantal spannende uren.

Noordelijk kampioenschap

De noordelijke menners konden zich in Leek rechtstreeks plaatsen voor het KNHS-kampioenschap L en M begin september. In sommige rubrieken werd er dan ook een flinke strijd geleverd. In de rubrieken enkelspan pony klasse L en tweespan paard klasse M eindigden de deelnemers zelfs op minder dan één strafpunt van elkaar, waardoor het dan ook tot het laatst toe spannend was wie de kampioenstitel in ontvangst mocht nemen en zich rechtstreeks plaatste voor het KNHS-kampioenschap.

Bij de enkelspan pony klasse L wist Manouk Veldhuizen (119,15 strafpunten) 0,66 voor te blijven op Carolien Fischer (119,81 strafpunten), die genoegen moest nemen met de tweede plaats. Bij de tweespan paarden trok Frans Wijts 139,63 strafpunten) aan het langste eind en won met een verschil van 0,05 van Harry Streutker (139,68 strafpunten). In de andere kampioensrubrieken lagen de eindscores iets verder uit elkaar.

Hoewel de wedstrijd bij de enkelspan paarden klasse L gewonnen werd door Ymke Slump, ging de kampioenstitel hier naar Koerina Dijkstra. Jacques Poppen werd reservekampioen. In de klasse M enkelspan paarden ging de titel naar Frans Zeinstra en moest Koen de Wit genoegen nemen met het reservekampioenschap.

Bij de tweespan pony’s klasse L werd het beste resultaat neergezet door Hindriëtta Lamein, die hiermee dan ook de kampioenstitel op haar naam schreef. Het reservekampioenschap in deze rubriek ging naar Petra Hoeksema.

Hoogste dressuurscores

De kampioenen en reservekampioenen werden vereerd met mooie linten van Mendistrict Noord en eremetaal van Stichting Mensport Nienoord. Daarnaast had de stichting mooie extra prijzen voor de winnaars.

Daarnaast waren er twee extra prijzen voor de deelnemers met de hoogste dressuurscore. Bij de paarden ging deze naar Ymke Slump (69,5%) en bij de pony’s naar Hindriëtta Lamein (71%).

Klik hier voor de volledige uitslagen

Kampioenen Mendistrict Noord

