Districtskampioenschap West op nieuwe locatie

Middenbeemster en Hoofddorp waren de afgelopen paar jaar de locaties waar West het districtskampioenschap verreed. Nu wordt er uitgeweken naar een andere locatie in het uitgestrekte westelijke district.

Al vele jaren organiseren de Eemruiters uit Hoogland in mei een dressuur- en vaardigheidswedstrijd op het fraaie terrein in Amersfoort. De ruimte in het stadspark is onbeperkt en de velden zijn gedraineerd en daarom zeer geschikt voor wedstrijden in de paardensport. De Regio Utrecht organiseert ook al vele jaren de kampioenschappen dressuur en springen op deze locatie en er is jaarlijks een prestigieus concours.

Het bestuur van West heeft hierin een prima locatie voor het districtskampioenschap gevonden. De Eemruiters, die er zijn gevestigd hebben bovendien veel ervaring met de organisatie van menwedstrijden. Het terrein is prima bereikbaar en er is meer dan genoeg parkeerruimte.

Wie wil inschrijven moet haast maken, want dat kan nog tot 13 juli via Mijn KNHS.