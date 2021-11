Districtskampioenschappen Oost afgelast door coronarestricties

De indoormarathon die in de grote hallen bij Manege Rantrime in Hierden verreden zou worden, was tegelijkertijd het strijdtoneel van de Districtskampioenschappen en een selectiewedstrijd voor de Strijd der Districten die op 30 januari in Ermelo gepland staat.

Mendistrict Oost is op zoek naar mogelijkheden om de Districtskampioenschappen op een andere locatie te organiseren.