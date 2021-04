Districtskampioenschappen Oost D&V verplaatst naar 7 augustus

Eerder maakte het Mendistrict bekend dat de kampioenschappen op 10 juli in Putten plaats zouden vinden, maar aangezien er veel wedstrijden op die datum georganiseerd worden is er gekozen voor zaterdag 7 augustus.

De exacte locatie voor het evenement wordt gepubliceerd zodra deze bekend is gemaakt.

