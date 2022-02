Districtskampioenschappen West gepland

Het westelijk kampioenschap dressuur en vaardigheid wordt deze zomer verreden in Middenbeemster op 3 juli. De royale terreinen van de Beemsterruiters bieden voldoende ruimte voor het kampioenschap.

Voor het kampioenschap samengesteld mennen is de keuze in west beperkt. De organisatie van Stad en Lande in Blaricum zal op 3 en 4 juni gelijk met de reguliere wedstrijd plaats bieden aan het Districtskampioenschap. Op deze locatie vond afgelopen jaar het KNHS kampioenschap plaats.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.