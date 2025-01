Dit jaar geen SWM Exloo

“We wilden de SWM in 2025 graag in hetzelfde weekend van augustus laten plaatsvinden. Dat vinden we wel zo overzichtelijk en duidelijk voor deelnemers, vrijwilligers, sponsoren én bezoekers. Helaas valt dat weekend in 2025 samen met het het WK Tweespannen in Beekbergen, dat natuurlijk een groot internationaal evenement is met veel bezoekers en vrijwilligers. We hebben daarom gekeken of we uitwijken naar één weekend eerder of eentje later, maar door de drukke bezitten van het Hippisch Centrum in Exloo waar de wedstrijd gehouden wordt, was dat niet mogelijk”, laat voorzitter en mede-organisator Jacques Poppen weten.

“Omdat we het belangrijk vinden dat onze wedstrijd van goede kwaliteit is op alle vlakken, hebben we besloten besloten om geen concessies te doen en daarom de SWM in Exloo in 2025 niet te organiseren. Maar dat betekent niet dat we geen goede moed hebben voor 2025 hoor! We gaan er gewoon weer voor en maken zo snel mogelijk de datum van de SWM in 2026 bekend.”

