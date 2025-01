Dit jaar geen SWM in Schijndel

“Voor ons is het lastig dat Pasen dit jaar laat valt, omdat ons dressuurterrein samenvalt met het festival Paaspop. Daarnaast valt de bouwvakvakantie in Zuid Nederland dit jaar vroeg, wordt het Brabants kampioenschap springen en dressuur in Schijndel gehouden en de SWM kalender in de regio zit al behoorlijk vol. Het is daardoor onmogelijk voor ons om een plek te vinden voor SWM Schijndel dit jaar. Het spijt ons enorm, we gaan er alles aan doen om dit volgend jaar wel weer door te laten gaan”, laat voorzitter Paul Segers weten.

De organisatie is aan het oriënteren of er behoefte is aan een een-daagse dressuur- en vaardigheidwedstrijd in Schijndel, en wanneer deze in de wedstrijdkalender past. De datum is dus nog niet bekend. Houd hiervoor de kalender in MijnKNHS kalender in de gaten.

Hans Verhoeven met Inova

