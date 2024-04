Dit jaar opnieuw CAIO Baborówko

Modernisatie

Het Baborówko Equestrian Centre staat al jaren bekend vanwege de prestigueuze eventingwedstrijden die daar worden gehouden. Sinds vorig jaar zijn daar het springen (Baborówko Jumping Show) en het mennen (Baborówko Driving Show) aan toegevoegd.

De sport-infrastructuur van het Baborówko Equestrian Centre onderging in 2020 een fikse modernisatie. Hierdoor worden de wedstrijden nu gehouden in twee wedstrijdringen die voorzien zijn van eb en vloed bodems van de hoogste kwaliteit. Hiermee is ook het comfort en de veiligheid van de menners en hun paarden tijdens de wedstrijden verbeterd.

Zeer goede wedstrijdcondities

De positieve reacties van ‘s werelds beste menners na de eerste editie resulteerde in uitbreiding van de internationale wedstrijdkalender in Baborówko. De uitzonderlijk goede wedstrijdcondities trok vorig jaar grote namen als Boyd Exell, Anna Sandmann, Daniel Schneiders en Christoph Sandmann. Niet alleen de goede wedstrijdomstandigheden, maar ook de zeer goede sfeer droegen bij aan het succes van de eerste editie.

“Dit is een evenement van wereldklasse. Het is perfect in alle opzichten”, aldus Pools kampioene Weronika Kwiatek tijdens de Baborówko Driving Show van 2023.

