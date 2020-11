Diverse clinics in de planning

Gerard Leijten

5 december Middenbeemster

Bij de Beemsterruiters is op 5 december een clinicdag met Gerard Leijten. Menners krijgen 3 kwartier les in een groepje van 2. De kosten zijn 40 euro per aanspanning (leden van de Beemsterruiters krijgen korting). Aanmelden kan bij Yvonne van der Mark via [email protected]

Wormerveer

Christiaan Provoost komt vier keer naar de Zaanse ruiters in Wormerveer. Op 29 januari en 12 maart geeft hij een clinic dressuur en op 12 februari en 26 maart vaardigheid. Er kan een uur worden gelest in groepjes van 2 aanspanningen of een half uur privéles. Inschrijven via: [email protected]. Prijs voor niet-leden van de Zaanse ruiters is 47,50 euro. Voor leden geldt een aangepast tarief.

7 februari Hellendoorn

Een clinic van Berry van den Bosch bij de Helderse Voerluu over de rol van de groom in het menteam. Berry zal die dag de kneepjes van het vak laten zien aan de grooms. Er zijn al veel inschrijvingen, nog een paar plekken vrij. Natuurlijk moet je al wel wat ervaring hebben als team om deze clinic te kunnen volgen. Inschrijven via [email protected] onder vermelding van naam en soort aanspanning. Kosten 20 euro per aanspanning.

