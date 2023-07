DK dressuur en vaardigheid Mendistrict Oost op 15 juli

De wedstrijd is een selectiewedstrijd voor afvaardiging naar de Hippiade, waarbij de menners op 15 augustus in Ermelo aan de start verschijnen.

Publiek is van harte welkom om de deelnemers te zien strijden in de kampioenschappen!

Klik hier voor meer informatie en de startlijsten