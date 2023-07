DK dressuur en vaardigheid Mendistrict Zuid verreden in Panningen

Gelukkig waren er genoeg deelnemers die dit kampioenschap toch niet wilden laten schieten en hield iedereen het onder een stralend zonnetje spannend en droog. De dressuurringen waren uitgemeten op een mooie grasmat, terwijl de vaardigheid verreden werd in de rijbak.

In de vaardigheid kwamen maar weinig menners tot de barrage. Het was een technisch mooi opgezet parcours die veel mogelijkheden bood tot leerzame momenten. Op poort 6 werden de meeste strafpunten gereden omdat de paarden het gevoel hadden op de bakrand aan te rijden. Het balletje op de witte pion ging er geregeld af wanneer het paard teveel ruimte kreeg om zelf de route te bepalen.

Ook het publiek genoot van de wedstrijd en van de lekkerste broodjes die de catering gemaakt had.

De kampioenen

De uitslagen van het kampioenschap Mendistrict Zuid zijn:

Dressuurring 1/2

Kampioen Annika van den Hout 1-po L/M

Kampioen Etienne Raeven (Iranda) 1-pa B, reservekampioen Chantal Schenkel

Kampioen Irma Theunissen 2-po B/L

Kampioen Frank Brakenhoff 2-po Z/ZZ



Dressuurring 3/4

Kampioen Jordy van der Wijst 1-po B, reservekampioen Kim Zuidema

Kampioen Adrie de Groot 1-pa L

Kampioen Annelies Thielen 1-pa M/Z



Vaardigheid ring 5

Kampioen Melissa Kluijtmans 1-po L, reservekampioen Annika van den Hout

Kampioen Jack Lammers 1-pa L, reservekampioen Hans van den Broek

Kampioen Louis van Haren 1-po M/Z/ZZ, reservekampioen Jordy van der Wijst

Kampioen Annemarie Kuenen 2-po L/M

Kampioen Arie Dibbits (Kensingston) 1-pa M/Z, reservekampioen Arie Dibbits (Mancari) 1-pa M/Z

Kampioen Angeline Steijvers (Dreamer) s-po L/M

Kampioen Pieter van Dreumel 2-pa L/Z

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum

Carlo Vermeulen