DK dressuur pony’s en paarden Mendistrict Noord verreden

Bij de klasse B paarden zaten de juryleden niet helemaal op dezelfde lijn en zette de mooie bonte Kylano van Sandra Rusticus uiteindelijk het beste resultaat neer. Met een score van 64,33% mocht Sandra het kampioenslint in ontvangst nemen. Tobias Ferwerda werd met Elske t.W. reservekampioen, met een score van 63,5%. De fraaie Haflinger, Dorle van Taros, van Ilona Greven deed het bijzonder goed bij de B-pony’s en behaalde het mooie percentage van 70,08%. Met een score van 67,25% werd Josien de Boer met Eikhof Boyito reservekampioen.

Prijswinnaars L (foto FB)

Klasse L: grote rubriek

Zowel bij de paarden als bij de pony’s was de klasse L enkelspan een grote rubriek. In beide groepen lagen de resultaten van de kampioenen en reservekampioenen dichtbij elkaar. Bij de paarden reed Nynke Veldhuis haar paard Femmie van S naar de titel, gevolgd door Sietske Brouwer met Demy fan Westermeer. Pony Bliksem Mc Queen behaalde met menster Gwen Brontsema de kampioenstitel met een hele nipte voorsprong van 0,42% op reservekampioen Jeannette Rijpkema met Vikarien’s Coldplay.

Prijswinnaars M paarden

Klasse M: veel Friese paarden

In veel van de paardenrubrieken voerde zwart de boventoon, zo ook in de klasse M. Hier ging de winst naar Fia Tubben met haar paard Tjeerd van de Bijschuur. Zij noteerden een score van 69,85% en bleven daarmee ruim voor de reservekampioen Baukje van de Weide die met Ylse fan Weideshiem met 66,5% reservekampioen werd.

Klasse M/Z/ZZ pony’s: spannende strijd

Bij de pony’s werden de klassen M, Z en ZZ in handicap verreden. Het verschil tussen de kampioen en reservekampioen was minimaal. Met iets meer dan een half procent sleepte Larissa Jansma (M) met Vaiana (63,58%) de kampioenstitel in de wacht. Ze verwees daarmee Jan Kamps (M) met Bobo (63%) naar de reservetitel.

Jan Kamps en Larissa Jansma (foto FB)

Klasse Z en ZZ paarden: vertrouwde namen

In de klasse Z werd Koerina Dijkstra de kampioen. Zij behaalde met Silke Bernou fan ‘e les een mooie score van 68,41%. De Fries Romke PJ scoorde met Ilona Woltman een percentage van 66,5 en dat bracht haar de titel reservekampioen. In de klasse ZZ waren er precies genoeg deelnemers voor een kampioenschap. Met een heel klein verschil op de nummer twee (Gjalt Jan Jansma) schreef Alie Boekelo met Romke fan ’t Wegje SvH de kampioenstitel op haar naam met 66,58%.

Tweespannen

Bij de tweespan paarden waren er onvoldoende deelnemers voor een kampioenschap. Het beste resultaat werd hier neergezet door Erwin Pruim(Flore M en Ouck fan Hickaerd). Hij behaalde een eerste prijs met 62,7%. Bij de pony’s waren de rubrieken B, L en M samengevoegd. Met een ruime voorsprong op de nummer twee behaalde Jeannette Rijpkema met haar span Vikarien’s Coldplay en ’t Koetshuis Hamish, in de klasse L de hoogste score (69%) en werd kampioen. Het reservekampioenschap ging naar Andries Emmink met de pony’s Rowfantina Merrylegs en Kastanjehof Cherokee (63,25%).

Klik hier voor de uitslagen van de paarden op 5 februari

Klik hier voor de uitslagen bij de pony’s op 12 februari

Met dank aan Trijntje Lamein

Foto’s:Facebook Mendistrict Noord

Andries Emmink en Jeanette Rijpkema

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.