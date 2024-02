DK Dressuur Zwartewaal: Fantastisch weekend mensport

Zaterdag

Er waren een hoop aantal deelnemers en dat gaf zaterdag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat beweging in de baan. Helen de Hoog-Rozendaal pakte met haar zwarte parel de kampioenstitel met 63,7% in de klasse B enkelspan pony. Jackie Scheer- Leyting kwam hier als reserve achteraan met 61,87%.

In de klasse L enkelspan mocht Danielle Weststrate met Scott met maar liefst 67,29% het kampioenslint mee naar huis nemen. Als reserve was daar Saskia Jelten met Kate met 66.04%. In de M enkelspan klasse scoorde kampioen Marit de Hoop met haar knappe Zorro 64,25%!

Bij de tweespan pony rubrieken won Danny van den Barselaar in het B het kampioenslint door zijn keurige proeven met het gemiddelde een 66,33%! In de klasse L tweespan pony lukte het Manon van Echten om met haar bonte shetlanders de titel te behalen met een nette 64,87%. De klassen M en Z tweespan pony werden in handicap verreden en daarbij steeg Lindsey Landman met 64,20% ver boven de rest uit! Ook zij mocht het doorschijnende plaatje en het oranje lint meenemen naar huis.

Helen De Hoog - Rozendaal (grijze colbert) is Districtkampioen enkelspan pony klasse B

Zondag

Na een korte nacht voor de vrijwilligers reed zondagochtend om 8.30 uur de eerste deelnemer de ring binnen, en dat deed ze niet onverdienstelijk! Als eerste rijder van de dag reed Deborah Maarse- de Jong met haar paard Mandela in de klasse B naar de kampioenstitel met 61,25%. Vlak eronder eindigde Ruben Ouwendijk met 60,17%!

In de klasse L enkelspan paard reed Kim de Groot een stabiele proef met haar Nareska en dat leverde haar een percentage op van 68,20%. Gregor Melson mocht zich, mede dankzij een 10 voor presentatie, als reservekampioen opstellen met 65,37%.

In de klasse M enkelspan paard mocht Pieter Versteege met zijn lichtvoetige Haflinger het kampioenslint ophalen door zijn proeven met een gemiddelde van 65,58% af te sluiten! Kim de Groot, al eerder genoemd, werd met haar andere parel Gareska kampioen in de klasse Z enkelspan paard met 62,54%. Karin Bakker reed een heerlijke proef om naar te kijken en dit maakte haar met 61,67% reservekampioen in deze klasse.

In de koningsklasse van de sport mocht Wim Warmenhoven met zijn krachtpatser Kwint naar huis met het oranje lint en het glazen plaatje met 64,66%. Een enkele deelname in de B tweespan paard zorgde voor veel blije gezichten. Wellicht brengt dit inspiratie en kan er volgend jaar een mooi kampioenschap voor deze klasse gehouden worden. Voor nu een eerste en laatste plaats voor Bas Verheij. Met zijn prachtige duo penotti span reed hij 61,20% gemiddeld.

Deborah Maarse - de Jong is Districtkampioen enkelspan paard klasse B

Pony's Z en ZZ

Aan het eind van de dag vond er nog een spannende strijd plaats bij de Z enkelspan pony’s. Met 5 deelnemers in deze klasse pakte Heidi te Poele met Jupiter de titel met 63,92%. Reservekampioen werd Renate Provoost met Quibus met 62,54% gemiddeld.

In de ZZ enkelspan pony rubriek pakte Nadja Freyser- Broos de titel met haar stoere Big Boy met 62,08%. Hiermee sloot ze als laatste deelnemer de dag geweldig af.

“Grote dank aan stal De Ronde en alle vrijwilligers, juryleden en deelnemers! Het was een fantastisch weekend paardensport”, aldus Mendistrict West.

DK vaardigheid Leusden

Het District laat aan Hoefnet weten uit te kijken naar zaterdag 16 maart, als de strijd los barst in Leusden tijdens het Indoor Districtskampioenschap Vaardigheid. Inschrijven is nog mogelijk.

