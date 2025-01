DK indoormarathon Oost: Kleine verschillen in veel rubrieken

Omroeper Aart-Jan Jansen had het naar zijn zin. “Het was een geweldige dag. Supergaaf als er veel verschillende opties worden gereden! Daarnaast was ook het avondprogramma, waarin Antonie ter Harmsel met zijn vierspan paarden won, erg spectaculair.”

Kleine verschillen

Zo waren de verschillen in de finale ronden van de enkelspan pony’s, tandem/vierspan pony’s en de finale van de tweespan pony’s minder dan twee seconden! Bij de tweespan pony’s trok Rowan Timmer aan het langste eind. Hij won, gevolgd door Lisa Brouwer en Danielle van Tuijl. Bij de tandem/vierspan pony’s won Rex Pannekoek. Amy Tewis en Ian van Dasselaar deden niet mee voor het Districtskampioenschap maar eindigden als tweede en derde. Bij de enkelspan pony’s ging het kampioenslint naar Denise van den Brink, gevolgd door Pieter Douma en Marius Montauban.

Bij de enkelspan paarden waren de verschillen voor aanvang van de finale ook heel klein. “Slechts 0.76 seconden over twee ronden”, laat Suzanne Roman aan Hoefnet weten. In de finale was ik iets meer dan een halve seconde sneller dan Jaap de Vries, maar voor hem viel helaas een bal. Ontzettend spannend, we zaten alle drie de ronden zó dicht bij elkaar! Ik had ook wel een paar momenten die heel ‘close’ waren, waar ik bijna een bal eraf reed. Gelukkig is dat, met dank aan mijn groom en zus Yvonne van Harskamp, uiteindelijk niet gebeurd. Want door de kleine verschillen weet ik niet of we ons dat had kunnen permitteren!”

Winnen went nooit

“Zo’n kampioenschap winnen went nooit”, gaat Suzanne verder. In de zomer van 2023 werd ze nog Districtskampioen Oost samengesteld enkelspan paard in het L met haar paard Casanova. “Begin 2024 raakte hij helaas geblesseerd. Toen hij ongeveer hersteld was, was ik druk met mijn opleiding tot honden trimmen, richtte mijn eigen trimsalon op en we kregen een nestje puppy’s. We besloten daarom het outdoorseizoen over te slaan en pas weer te starten op de Menindoor van Nijkerk. Daarna hebben we ons vrij last-minute ingeschreven voor het Districtskampioenschap in Putten. Om dan gelijk die titel op naam te zetten is natuurlijk supergaaf!”

“Ik moet ook toegeven dat dit helemaal Casanova zijn ding is. Hij is heel sensibel en kan behoorlijk rillerig zijn, maar in de marathon is hij in zijn element. Dan is hij niet moe te krijgen en denk hij heel graag met je mee! Voor mij is het dan de kunst om niet te veel te willen doen, om te gaan zitten en simpel te blijven sturen. Dat ging het afgelopen weekend top, hij stond er geweldig aan en door de vele opties in het parcours hebben we fijne lijnen kunnen vinden. Ik kom graag op de indoorwedstrijd in Putten!”

Klik hier voor alle resultaten

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.