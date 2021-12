DK minimarathon Mendistrict Zuid in strak tempo verreden

Het parcours werd verreden in de beide hallen met daartussen een versmalde doorgang. Andere jaren lag er een brugverbinding, maar het tijdsbestek was kort. De parcoursbouwer en de bouwploeg hadden een technisch parcours neergezet, om de deelnemers uit te dagen alles uit de kast te halen. In de goedgevulde rubrieken werd er met name in de tweede omloop hard gereden, wat te zien was aan de hoeveelheid strafpunten.

Stipte ringmeester van 84 jaar

De uitstekende organisatie, Menvereniging Aangespannen Ontspanning, had het gehele evenement coronaproof aangepast, en zowel in de wedstrijdpistes als in de kantine hielden de aanwezigen zich keurig aan de regels. Er was een strak tijdsschema opgezet om er voor te zorgen dat iedere deelnemer van de in totaal 114 starts kon rijden en was mede door de inmiddels 84 – jarige ringmeester Nico van de Broek erg geslaagd. Het bestuur van Mendistrict Zuid geeft een pluim aan zowel deelnemers als organisatie voor de keurig verlopen dag.

Joris Lauwers 'strikes again'

De namen van de districtskampioenen zijn bekend, de jeugd was ook vertegenwoordigd in twee rubrieken maar helaas is hier geen districtskampioenschap in. maar wel twee prijswinnaars. Joris Lauwers was in de rubriek jeugd 11 tot 23 jaar was wederom winnaar van de wisselbeker die op de komende ALV uitgereikt gaat worden, net zoals de overige prijswinnaars.

Jong en oud kunnen terugkijken op een zeer geslaagde wedstrijd. Het lijkt het erop dat iedereen zich moeiteloos weet aan te passen aan de bijzondere omstandigheden.

Op 9 januari vindt in Panningen de Grande Finale plaats van de selectie voor deelname aan de Strijd der Districten, die op 30 januari in Ermelo wordt verreden.

Klik hier voor de uitslagen