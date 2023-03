DK Oost Dressuur en Vaardigheid pony’s verreden in Putten

Dressuur

Enkelspan klasse B

De belangstelling was groot en om iedereen te kunnen laten starten werd al op vrijdagavond begonnen met de grote dressuurrubriek van veertien enkelspan pony’s, klasse B. Juryleden Borgstijn (op C) en Veldboom – Bulten (op H) waren eensgezind over de volgorde van de eerste zeven combinaties. Lobke Weijers en Reflection wonnen met overmacht deze rubriek.

Tweespan alle klasses

Op zaterdagochtend om 09.00 uur startten de tweespan pony’s, klasse B en L gecombineerd, er waren verder geen M, Z of ZZ – deelnemers bij de tweespannen. Juryleden Bast – Nieuwenburg (op C) en Jutting (op H) hadden het lastig in de plaatsingslijst. Geen eensgezindheid, maar de beste drie combinaties staken wel boven de rest van het deelnemersveld uit. De rubriek werd gewonnen door Mary Bakker – van Bijnen.

Enkelspan klasse L

De wedstrijd werd vervolgd met negen enkelspannen klasse L. De meningen waren wederom verdeeld, maar Heleen Vegterlo kwam met Riannetje aan de overwinning met een iets hoger puntentotaal dan Monique van Lent – Goris met Gentle.

Enkelspan klasse M

Dat een proef vanaf verschillende plaatsen er heel anders uit kan zien, bleek uit de vijf M – combinaties. Waar de ene jury een combinatie op de eerste plaats zette, zette de andere jury deze op plaats 5 en andersom! De winst ging uiteindelijk nipt naar Jolanda Schimmel – Gaasbeek met Toppie, die één punt voorbleef op Marieke Witteveen – Versluis met Diamond.

Enkelspan klasse Z en ZZ

Bij de gecombineerde klasse Z en ZZ met in totaal acht rijders, waren er ook verschillende inzichten wie de beste combinatie was. Uiteindelijk ging de winst naar de menner die ook de M – rubriek op haar naam had gezet: Jolanda Schimmel – Gaasbeek, dit keer met Alt Feart’s Hotse. Met twee keer op plaats twee kun je dus ook winnen!

Vaardigheid

Veel deelnemers deden een gooi naar het kampioenschap in de vaardigheid. Om 17.00 uur ging de wedstrijd van start.

Enkelspannen

In de enkelspan ponyklasse L (zeven deelnemers) waren er drie die foutloos bleven. Na de barrage mochten Heleen Vegterlo en Riannetje zich tot kampioen laten uitroepen.

Bij de klasse M waren er ook zeven deelnemers, maar bleef niemand geheel foutloos. Jolanda Schimmel – Gaasbeek trok de derde overwinning van de dag naar zich toe, dit keer weer met Toppie. “Ik ben sprakeloos!!” meldt Jolanda op haar facebook-pagina.

De gecombineerde klasse Z en ZZ telde vier deelnemers, waar Margriet Nijenhuis (klasse Z) kampioene werd met Miss Julie Guardsman.

Tweespannen

Vijf deelnemers bij de tweespannen, die in één gecombineerde klasse van L tot ZZ de prijzen moesten verdelen. De winst ging naar Kessy Schrijver – De Feber (klasse M) die foutloos bleef.

Sulky’s

Vier sulky-combinaties streden in de klasse L om de winst, waarvan Stefan Hartman met twee pony’s geselecteerd was en de plaatsen 1 (met Heartbrekers Khaleesi) én 2 (met Rocky) opeiste.

De klasse M tot en met ZZ werd door zes dames sportief uitgevochten, waarbij er maar liefst vier combinaties de nul wisten te houden. De winst ging uiteindelijk naar klasse ZZ – rijder Fenna Hendriks met Arthur.

Volgend weekend volgen de districtskampioenschappen dressuur en vaardigheid van Mendistrict Oost voor de paardenrubrieken, in Kootwijkerbroek.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum van Jan Schrijver

