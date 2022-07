Duits kampioenschap enkelspannen: Goud voor Anne Unzeitig, Niels Grundmann en Alexandra Röder

“Het zat super dicht bij elkaar en daardoor was het echt spannend”, meldt Eckardt Meyer, de voormalige bondscoach voor enkelspan paarden, die daar dit jaar weer de leiding over heeft. Na de dressuur en de marathon ging Dieter Lauterbach aan de leiding met zijn vosruin Conductor. Als leider van het gecombineerd klassement ging hij als laatste van start in de vaardigheid. Daarvoor reed Anne Unzeitig en haar Hannoveraan De Niro een foutloos parcours, wat haar op 124,50 strafpunten bracht. Dat betekende dat Dieter Lauterbach ook foutloos moest blijven, maar voor hem viel helaas één bal. Daardoor kwam hij op het totaal van 124,51 punten, goed genoeg voor de zilveren medaille. Dieter Lauterbach, nationaal trainer van de Duitse jeugdmenners en Wereldkampioen enkelspan in 2016, werd al zeven keer Duits kampioen en heeft daar nu een zilveren medaille aan toegevoegd.

Anne Unzeitig behaalde met De Niro de zevende plaats in de dressuur en presteerde sterk in de marathon (tweede plaats). Ook met haar ruin Charmeur, met wie ze vorig jaar Europees kampioen U21 werd, ging het dit weekend goed. Ze wonnen de dressuur. “Dit paard doet het altijd geweldig in dressuur, maar is niet zo sterk in de marathon en de vaardigheid”, aldus Meyer. Met Charmeur eindigde Unzeitig als zesde.

De bronzen medaille ging naar Marie Tischer met Fortino. De voormalig Duits kampioen en Wereldkampioen Jonge Menpaarden Fortino laat altijd sterke prestaties zien in de dressuur en deed dat ook afgelopen weekend. In de marathon werden ze negende en in de vaardigheid viel één bal, wat het op één na beste resultaat was in de vaardigheid. Tischer eindigde met 125,51 strafpunten, dat slechts iets meer dan één punt te veel was voor goud, maar goed genoeg voor de bronzen medaille.

Anne Unzeitig (goud), Dieter Lauterbach (zilver), Marie Tischer (brons)

Enkelspan pony

Er werd niet alleen het Duits kampioenschap voor enkelspan paarden gehouden, maar ook dat van de enkelspan pony’s. Titelhouder Niels Grundmann mag zich opnieuw Duits kampioen noemen met zijn ervaren Tadeus. Na zilver in 2020 en goud in 2021 won hij nu weer de gouden medaille. Hij won de marathon, liep drie strafpunten op in de vaardigheid en wist daarmee het minst aantal strafpunten te behalen. Het zilver ging naar Tobias Bücker, voormalig wereldkampioen vierspan pony’s. De vicekampioen van vorig jaar won brons: Anna Genkinger met Bella Donna.

Niels Grundmann (goud), Tobias Bücker (zilver), Anna Genkinger (brons)

Paramennen

Samen met de enkelspan paarden en enkelspan pony’s, streden ook de paramenners om de nationale titel. Het goud ging daar naar Alexandra Röder met de KWPN-merrie Equiestar Lucie, die vorig jaar zilver won. Patricia Großerichter won met de negenjarige Duitse rijpony Gentle Man het zilver en het brons ging naar Ivonne Hellenbrand met haar Haflinger Anderson. Alexandra Röder stuurde haar paard Florentino S naar de derde plaats in het gecombineerde klassement, maar omdat één deelnemer niet twee medailles kan winnen, ging het brons naar de als vierde geplaatste Ivonne Hellenbrand en Anderson.

Het was de eerste keer dat Menclub Ottenheim een ​​Duits kampioenschap organiseerde. “Het was echt een geweldig evenement. De club heeft er veel energie in gestoken”, zei Eckardt Meyer enthousiast.

Klik hier voor het fotoalbum

Klik hier voor de resultaten

Bron: fn-press

Alexandra Röder (goud), Patricia Großerichter (zilver), Yvonne Hellenbrand (brons)