DM Ponymennen: Steffen Brauchle verdedigt zijn titel

Niet alleen de vierspan ponymenners, maar ook de enkel- en tweespan ponymenners bepaalden hun Duitse kampioenen in Herchenrode. Nadat de Duitse kampioenschappen voor ponymenners, die oorspronkelijk in mei in Zeiskam zouden plaatsvinden, tijdens het evenement moesten worden afgelast vanwege het weer, namen de organisatoren in Herchenrode het initiatief. Dit betekende dat de Duitse kampioenen niet alleen werden bepaald bij de vierspan paarden, maar ook bij alle pony-mendisciplines.

In Herchenrode in Hessen domineerde pony vierspanmenner Steffen Brauchle ook de Duitse kampioenschappen vanaf het begin. Hij won alle drie deelproeven en werd Duits kampioen met een overweldigende voorsprong van ongeveer 30 punten. “Steffen reed echt uitstekend en ook in de kegels leverde hij vandaag weer een topprestatie,” loofde bondscoach Geiger.

Het werd alleen maar spannend in de medaillestrijd om zilver en brons. Michael Kolata stond voor de kegels op zilver. Hij liet echter een paar ballen vallen en met 21,97 strafpunten zakte hij naar het brons met een totaal van 180,57 punten. Patrick Harrer sloot het parcours af met 13,90 strafpunten en eindigde op 176,40 punten, waarmee hij zilver won.

Steffen Brauchle in 2023 | Foto: Nicole Egbers

Tweespan pony's: spannende vaardigheid voor goud

Het goud bij de tweespannen ging naar Tim Schäferhoff uit Telgte met zijn pony’s Paul TS en Mary Lee. Door zijn tweede plaats in de dressuur en zijn overwinning in de marathon was hij de leider en dus de laatste starter in het kegelparcours. Dressuurwinnaar Rene Jeurink (Hoogstede) was voor hem foutloos gebleven en zette Tim Schäferhoff onder druk. En het scheelde niet veel, maar het was genoeg! Schäferhoff kwam over de finish met 3.05 strafpunten en verzekerde zich van goud met een totaal van 143.56 punten voor Rene Jeurink met 144.65 punten. Brons ging naar Carl Holzum met 153.37 punten.

Enkelspan pony: Overwinning voor Andreas Pues-Tillkamp en Best Berni

Andresas Pues-Tillkamp en Best Berni legden met hun overwinning in de dressuur de basis voor de kampioenstitel in de klasse enkelspan pony. Ze werden vierde in de marathon, zodat ze zich zelfs 8,64 strafpunten (derde plaats) konden veroorloven in het vaardigheidsparcours en goud wonnen. Zilver ging naar Niels Grundmann met zijn ervaren pony Tadeus (137.84). Brons ging naar Anna Genkinger, die de marathon had gewonnen met Bella Donna en de op een na beste ronde liet zien in de vaardigheid met slechts zes strafpunten. Ze scoorde een totaal van 139,93 strafpunten.

“De organisatoren in Herchenrode rond Georg von Stein en RFV Modautal hebben een fantastische wedstrijd neergezet en we zijn erg dankbaar dat ze naast de vierspanrijders ook de kampioenschappen ponymennen op zich hebben genomen,” zei Rainer Bruelheide, voorzitter van het mencomité van het Duits Olympisch Comité voor paardensport (DOKR).

Bron: FN