Duits kampioenschap vierspannen: titel voor Christoph Sandmann

De 57-jarige expediteur met zijn eigen transportbedrijf in Lähden had de basis gelegd voor zijn latere overwinning door de dressuur te winnen. “Christoph verdiende het om hier te winnen, hij reed een fantastische dressuurproef,” loofde bondscoach Karl-Heinz Geiger. “Christoph heeft niet alleen een top span, maar het span is ook in topvorm,” zei Rainer Bruelheide, voorzitter van het mencomité van het Duits Olympisch Hippisch Comité (DOKR) enthousiast.

Anna Sandmann (Lähden) en Mareike Harm (Negernbötel) stonden niet aan de start bij kampioenschap vierspannen, omdat ze twee weken geleden hadden deelgenomen aan de landenwedstrijd in Exloo, waar ze samen met Rene Poensgen (Eschweiler) de tweede plaats behaalden.

De overwinning in de marathon ging naar gastheer Georg von Stein. Hij organiseerde de Duitse kampioenschappen voor vierspan paarden samen met RFV Modautal op zijn stal midden in het Odenwald. “Het terrein in Herchenrode is erg uitdagend omdat het erg heuvelachtig is. Maar dit was weer een goede voorbereiding op de Wereldkampioenschappen, want we verwachten vergelijkbaar terrein in Hongarije,” legde bondscoach Geiger uit. “Het ging er niet alleen om de conditie van de paarden op te bouwen, maar ook dat de menners meer ervaring opdoen op de hellingen en hun eigen kunnen juist moeten inschatten,” legde hij uit.

Met de tweede plaats in de dressuur en zijn overwinning in de marathon bleef Georg von Stein Christoph Sandmann op de hielen zitten. Sandmann bleef aan de leiding na de marathon (tweede plaats) en was de laatste deelnemer in de afsluitende vaardigheid. Georg von Stein eindigde vlak voor hem met 8,33 strafpunten in de kegels, wat betekende dat Sandmann zichzelf ook een paar strafpunten kon gunnen. Met 8,23 strafpunten en het op één na beste vaardigheidsresultaat verzekerde hij zich van goud (140,93 totaalpunten), zilver ging naar Georg von Stein (143,83).

Michael Brauchle met jonge paarden

Marathon-specialist Michael Brauchle (Lauchheim) werd vijfde in de dressuur en vierde in de marathon. Met Fee en Ferrero had hij twee jonge paarden ingespannen die hij voor de wereldkampioenschappen nog eens op de proef wilde stellen. Dit pakte goed uit in de vaardigheid, want hij leverde het beste resultaat in deze proef met slechts 6,79 strafpunten en steeg zo van de vijfde plaats naar brons (158,39).

Na de Duitse kampioenschappen voor vierspannen heeft de werkgroep topsport van het DOKR-mencomité de deelnemers voor de wereldkampioenschappen voor vierspannen in Szilvásvárad, Hongarije, van 4 tot 8 september bekendgemaakt. De deelnemers zijn:

Michael Brauchle, Mareike Harm, Anna Sandmann, Christoph Sandmann, Georg von Stein en Rene Poensgen. De reservecmenner is Rainer Duen (Brunsbüttel).

