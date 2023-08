Max Berlage Duits kampioen tweespannen

Max Berlage’s vrouw Katja, zelf een succesvol ponymenner, was van grote waarde. “Katja is een top groom”, zegt bondscoach Karl-Heinz Geiger. “Ze is een grote steun voor Max, vooral in de marathon. De marathon was goed, maar niet makkelijk. Katja weet het juiste advies op het juiste moment te geven, die twee zijn een sterk team!”

Max Berlage reed tot enkele jaren geleden tweespan pony’s en was succesvol op WK niveau tot hij enkele jaren geleden de overstap maakte van pony’s naar paarden. Zijn succesvolle team bestaat uit de drie paarden Vilmor P, Daymonte en Lotus.

Top zes

Marco Freund eindigde het Duitse kampioenschap met Kallee, Kirando en Balu op de zilveren plaats, vooral dankzij een schitterende ronde in de vaardigheid. Na de tweede plaats in de dressuur en de vierde plaats in de marathon won hij zondag de vaardigheid. “Marco heeft echt een geweldige vaardigheid gereden”, prees Karl-Heinz Geiger. “Het was een behoorlijke uitdaging, maar Marco was de enige coureur die dubbel foutloos bleef.”

Het brons ging naar Jaqueline Walter. De voormalige vierspan-pony-menner had in Greven-Bockholt al de aandacht getrokken met haar nog niet zo ervaren paarden Kensington, Magic Morgan G en Jumper. Ze scoorde met een uitstekende veldrit, waarmee ze op de tweede plaats eindigde. Ze verdedigde met succes haar derde plaats uit het tussenklassement in de vaardigheid. “Jaqueline laat veel potentie zien met deze paarden”, zei de bondscoach na afloop.

Titelverdediger Anna Sandmann ging niet van start. Ze reed dit weekend in St. Margarethen in Oostenrijk, dat een kwalificatiewedstrijd was voor het WK in september in Le Pin au Haras in Frankrijk. Dat deed ze met twee spannen, waarmee ze de derde en de vierde plaats behaalde.

De vierde plaats in Bösdorf ging naar Carola Slater-Diener, wereldkampioene tweespan in 2011. Ze eindigde voor Elena Scheipers die als vijfde eindigde. De vice-wereldkampioen van 2019 en viervoudig Duits kampioen Sandro Koalick eindigde als zesde.

Bron: FN

Max Berlage Duits kampioen (Foto: Nicole Funke)