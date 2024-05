Doorstart SWM Ugchelen smaakt naar meer

Er werd in de aanloop naar het weekend als ook tijdens het weekend hard gewerkt door de organisatie. Zo werd er een dressuurring van het hoofdterrein verplaatst naar een veld één kilometer verderop waardoor de deelnemers verspreid werden en er bij elke ring voldoende losrijmogelijkheid was. Beide dagen was het gelukkig erg mooi weer en kon er goed gereden worden.

Toen bekend werd dat SWM Ugchelen doorgestart werd, besloot het nieuwe organisatieteam enkele veranderingen door te voeren. Eén van deze veranderingen is de vernieuwing van verschillende hindernissen. “En dat is heel goed bevallen. Na de regen van vrijdagavond hebben we ons even zorgen gemaakt of de wedstrijd door kon gaan, maar mede dankzij de fijne samenwerking met onder andere parcoursbouwer Hanne-Louise de Koning en TA Jeroen Maas, hebben de deelnemers zondag toch nog de marathon kunnen rijden”, laat de organisatie weten.

2025

De hindernissen waren technisch en moeilijk, maar tegelijkertijd waren er veel verschillende opties om uit te kiezen. Kampioenschapswaardig dus!

“Ondanks de weersomstandigheden was het voor ons een heel geslaagd weekend. We kijken ernaar uit om in 2025 opnieuw een samengestelde menwedstrijd te organiseren. Wanneer dat precies gaat zijn, dat is nog niet bekend.”, aldus de organisatie

Ian van Dasselaar (Districtskampioen vierspan pony klasse M)

