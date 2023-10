Doorstart voor menwedstrijd Heukelom!

De Menwedstrijd in Heukelom, die voor velen de vaste start van het seizoen is, dreigde dus van de kalender te verdwijnen. Recent hebben verschillende mensen, grotendeels uit de organisatie van menwedstrijd Tilburg, zich aangemeld om de bestaande organisatie te helpen met het organiseren van deze wedstrijd. Gezamenlijk met de stichting is besloten de draad weer op te pakken en een doorstart te maken!

Om deze doorstart mogelijk te maken zijn al veel telefoontjes gepleegd. Veel collega organisatoren en menners uit de omgeving hebben hun hulp toegezegd om komende winter te helpen met het maken van hindernismaterialen. Noodzakelijk, maar mooi om te zien dat veel mensen bereid zijn om te helpen.

Bijdragen

De SWM Heukelom heeft altijd bekend gestaan als een evenement dat wordt georganiseerd voor en door menners, en dat zal niet veranderen. Naast de vaste trouwe groep vrijwilligers zijn ze ook op zoek naar jou (menners, grooms en andere betrokkenen) om te helpen. Ze nodigen je daarom uit om op een (hopelijk zonnige) woensdag of donderdag vóór de wedstrijd een halve of hele dag te komen helpen met het opzetten van het evenement. Want zoals het oude gezegde luidt: “Vele handen maken licht werk”. Wat de organisatie betreft is het geen jaarlijkse vraag aan dezelfde personen. Als elk jaar een paar mensen een halve of hele dag komen helpen is het voor niemand een te zware last en kan het evenement blijven bestaan!

Als je wilt bijdragen aan de heropleving van Menwedstrijd Heukelom, op een van de kluszaterdagen in januari, februari of maart of enkele uren op woensdag of donderdag voor de wedstrijd, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze organisatie via secretariaat@menwedstrijd.nl.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat dit evenement blijft bestaan en dat jaarlijks ruim honderd menners het seizoen kunnen starten in Heukelom.

Datum volgend jaar

De datum van volgen jaar is dus inmiddels bekend. woensdag 3 en donderdag 4 april wordt de wedstrijd opgebouwd. De menwedstrijd wordt op zaterdag 6 en 7 april verreden.

