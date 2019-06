Drenthe klaar voor de hippische toerist

Rijden door de schitterende, oeroude Drentse natuur over 900 kilometer men- en ruiterroutes …. en onderweg volop gelegenheid om te rusten en de inwendige mens en je paard te verzorgen. In Drenthe is het genieten van de gastvrijheid en de gemoedelijke sfeer die de provincie kenmerkt.

Ook zonder een eigen paard kun je in Drenthe prima terecht; genoeg bedrijven die pony- of instructiekampen, trek- of dagtochten organiseren.

Wil je meer weten en een overzicht van de accommodaties waar je jouw vakantie kunt doorbrengen en je paard mee kunt nemen? Klik dan eens op www.paardenprovincie.nl .