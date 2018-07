Dressuur en vaardigheid Chaam op 19 augustus

In tegenstelling tot de twee voorgaande jaren, is het dit jaar ook in Chaam mogelijk om naast de dressuurproeven, ook een vaardigheidsparcours te rijden. De wedstrijd is opengesteld voor alle klassen en er is een impulsrubriek voor de rijders zonder startpas.

Inschrijven kan tot 11 augustus via MijnKNHS en impulsrijders kunnen een e-mail sturen.

Klik hier voor meer informatie en het e-mailadres