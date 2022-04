Dressuur en Vaardigheid en minimarathon Someren

De weergoden waren organisatrice Yvonne Welten en haar team goed gezind. De zon scheen de hele dag, maar een stevige windkracht 4 zorgde ervoor dat het niet warm werd. De rijders en het publiek genoten van de sport, het mooie weer en de uitstekende catering van “Het Keelven”.

De ruime, gemaaide grasmat was in uitstekende staat en de rijders hadden veel plaats om los te rijden en zich voor te bereiden op hun proeven.

Jurylid Trix van der Kolk had vandaag een dubbele taak. Ze beoordeelde zowel alle dressuurproeven als de vaardigheid, dus kon ze geregeld even de benen strekken.

Diverse SWM – rijders hadden nieuwe paarden bij zich. Omdat er aan het eind van de middag nog tijd genoeg was, maakten sommigen gebruik van de mogelijkheid hun dressuurproef een tweede keer, uiteraard zonder jury, te oefenen en dit te laten filmen om te vergelijken en meer verbeteringen aan te brengen. Ook in het vaardigheidsparcours werd nog flink geoefend.

Hans Hoens in de vaardigheid