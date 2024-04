Dressuur en Vaardigheid in Etten-Leur

De wedstrijd is opengesteld voor alle klassen. Ook de samengestelde menners kunnen in een 40 x 80 meter ring hun dressuurproef oefenen en er staat een vaardigheid klaar in de door hen te rijden klasse. De vaardigheid kan door liefhebbers, of bijvoorbeeld jonge paarden, ook als oefenparcours gereden worden.

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per proef, graag vooraf overmaken.

Wedstrijdrijders kunnen inschrijven via MijnKNHS, recreatierijders en samengesteld rijders door het sturen van een e-mail.

Klik hier voor meer informatie en het email-adres