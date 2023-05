Dressuur en Vaardigheid verreden in Etten-Leur

Na een week uitstel vanwege hevige regenval, was het nu mooi droog weer in Etten-Leur. In twee dressuurringen reden de deelnemers hun proeven en parcoursbouwer Toon Jochems had een uitdagende vaardigheid neergezet waar menig menner moeite mee had.

De wisselbeker voor de beste prestatie overall ging naar Hans Verhoeven met de Gelderse merrie Inova.

De organisatie, vrijwilligers en deelnemers hebben genoten van de wedstrijd.

Klik hier voor alle uitslagen