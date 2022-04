Dressuur en vaardigheidswedstrijd Nieuwegein geannuleerd

De organisatie had bij het plannen al een klein voorbehoud afgegeven, maar vanavond werd al duidelijk dat het geen haalbare kaart is om de wedstrijd door te laten gaan. De volgende menwedstrijd bij de Rijnruiters is een outdoor minimarathon op 10 september.

