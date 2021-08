Dressuur / Vaardigheid Grave – Escharen heeft nog startplaatsen vrij

Op de gezellige terreinen van ’t Raamdal is het die dag mogelijk om zowel twee dressuurproeven als twee vaardigheidsproeven te rijden van B tot en met ZZ klasse en in de hobbyrubriek. Ook de samengestelde menners kunnen hun SWM – dressuurproef oefenen in de 40 x 80 meter grote dressuurring.

Er zijn nog startplaatsen vrij!

Voor de liefhebbers van recreatieritten: het terrein ligt aan een uitgebreid menknooppunten netwerk, dus het is mogelijk een fijne menrit na de wedstrijd te maken.

Wedstrijdrijders kunnen inschrijven via MijnKNHS, de hobbyklasse en samengestelde menners door een mail te sturen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven

Adrie de Groot