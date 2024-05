Dressuurwedstrijd Franeker: Hoogste dagscore voor Angela Hoekman

De eerste proef werd gereden in de binnenpiste van de Sjaerdema-Liauckemaruiters in Franeker. De baan was sfeervol bekleed met rode doeken over de bakrand. De tweede proef werd gereden in de buitenbaan.

M-debuut

“Een hele goede oefening”, vertelt Angela Hoekman als we haar vragen naar afgelopen weekend. “Dit was het M-debuut voor de merrie Louise fan Hindrik’s Hiem en ik was best benieuwd hoe ze zou reageren op de twee verschillende banen. Maar ze vond het lichtinval op de grond spannender dan de doeken aan de bakrand! Bovendien vond ik het wel fijn om in de eerste proef een bakrand te hebben, voordat we de tweede proef buiten binnen de witte hekjes reden.”

Ik rijd Louise fan Hindrik’s Hiem voor zijn eigenaar: Hindrik Akkerman. “Hij heeft haar ook gefokt. Ik gaf hem en zijn dochter al les voordat ik de overstap maakte naar mijn werk als zelfstandige. Ik geef veel les en rijd veel paarden voor anderen. Zodoende ben ik destijds ook begonnen met deze merrie vorig jaar.” Louise fan Hindrik’s Hiem heeft begin dit jaar een veulen gekregen.

“Dit indoorseizoen hebben we L gestart, en nu dus de overstap gemaakt naar het M. Als het gaat zoals gepland, en de merrie blijft het fijn oppakken en leuk vinden, gaan we deze winter Z starten. Ze is al ster en we willen graag haar sportpredicaat halen. Maar we kijken wel hoe het loopt, voor nu gaan we eerste de competitiewedstrijden van de KPFS Horses2Fly competitie rijden. We gaan het zien!”

Klik hier voor de resultaten

Angela Hoekman en Louise fan Hindrik's Hiem (foto: Johanna Faber)

