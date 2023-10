Drie dagen indoormarathon in Deurne

De wedstrijd is op 24, 25 en 26 november. In de grote rijhal komt een mooi indoor menparcours. Aansluitend aan deze piste is een losrijhal. Kortom een super-de-luxe plek voor een wedstrijd, waar je comfortabel kunt losrijden.

Deze wedstrijd is tevens een selectiemoment voor de menners uit Mendistrict Zuid om zich te kwalificeren voor de Strijd der Districten.

Programma

Vrijdag 24 november:

enkelspan pony en enkelspan paard

Zaterdag 25 november:

overdag: tweespannen pony’s en paarden, tandems, vierspan pony’s

avond: vierspan paarden en finales van de overige rubrieken

Zondag 26 november:

Oefenrubriek en jeugdmennen

Inschrijven kan via MijnKNHS of per mail

Klik hier voor meer informatie en het email-adres