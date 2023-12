Drie winter-oefenwedstrijden dressuur en vaardigheid in Baarle-Nassau

In januari, februari en maart is het mogelijk je dressuurproef (30 x 60 m), vaardigheid of je SWM – dressuurproef (40 x 80 m) te oefenen onder het deskundig oog van een KNHS – jury. Het vaardigheidsparcours wordt gebouwd door een KNHS – parcoursbouwer. Er is geen winstpuntenregistratie en geen prijsuitreiking; het is uitsluitend een oefendag.

Zowel de KNHS – proeven, Belgische proeven en FEI – proeven kunnen worden aangemeld ter beoordeling.

Data:

14 januari

25 februari

17 maart

Klik hier voor meer informatie over de eerste wedstrijd op 14 januari

Flyer