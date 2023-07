Driehonderd starts tijdens DK dressuur en vaardigheid van Mendistrict Oost in Neerijnen

Twee grote wedstrijden binnen zes weken waarbij de voorbereidingen door en langs elkaar lopen … daar zijn veel handen voor nodig! De bouwploeg was daarom al een aantal weken op de woensdagavonden op volle kracht in de weer om beide evenementen tot een succes te maken. Met vier dressuurringen, een vaardigheid en voldoende ruimte voor het losrijden was het terrein mooi gevuld.

Met maar liefst 300 starts werd het een lange dag. De catering stond zaterdagmorgen al vroeg op volle sterkte om iedereen te voorzien van hapjes en drankjes, want niemand komt iets te kort in de Betuwe bij menvereniging Waal en Linge. Ook de weergoden waren de organisatie en deelnemers goed gezind.

De weergoden hielden het bij dreigementen

De dressuur verliep voorspoedig. De vaardigheid vergde wel enige stuurmanskunst maar je moet er dan ook wel wat voor doen om kampioen te worden. Omdat er zowel hard als technisch gereden moest worden, waren er dan ook weinig barrage-ritten. De échte specialisten mochten uiteindelijk het kampioenslint mee naar huis nemen.

Hard rijden om voor de regen weer thuis te zijn?

De organisatie feliciteert alle prijswinnaars en wenst de geselecteerden heel veel succes op de Hippiade. Een bedankje gaat uit naar de deelnemers en de vrijwilligers voor hun enorme inzet. Zonder hen geen wedstrijd!

Op 18 en 19 augustus vindt de SWM Neerijnen plaats. Met 120 deelnemers is de startlijst vol, maar iedereen is welkom om de rijders aan te moedigen tijdens deze mooie wedstrijd!

Klik hier voor alle uitslagen en de geselecteerden voor de Hippiade

Klik hier voor meer informatie over de SWM Neerijnen

Enkele kampioenen DK Oost 2023