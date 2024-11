Dries Degrieck aan kop in Lyon

Door de uitslag van vandaag, is -in omgekeerde volgorde van de uitslag van vandaag- de startvolgorde van morgen bepaald. Dan worden om 12:50 uur de eerste Wereldbekerpunten verdeeld.

Iets voorzichtig

Jérôme Voutaz (SUI) won vandaag de eerste ronde. Hij reed een hele mooie, vloeiende en foutloze ronde in de tijd van 155.12 seconden. Daarmee stond hij bij aanvang van de Drive-off boven Dries Degrieck, die na de Warm-up op de tweede plaats stond. Jérôme leek zich in de tweede ronde iets in te houden vanaf hindernis elf. Daardoor bleef hij ook in de tweede ronde foutloos, maar met zijn tijd van 157,28 was hij nét niet snel genoeg. Met twee strafpunten meer moest hij Dries Degrieck voor laten gaan.

Emoties

Wild Card deelnemer Benjamin Aillaud reed ook heel sterk. Hij moest in de Warm-Up als eerste van start en reed er op poort 13, de allerlaatste poort, een bal af. Door zijn goede tijd ging hij net voor Dries Degrieck van start in de Drive-off. Met zijn tijd van 155.71 bleef hij aan de leiding waardoor hij wist dat hij op de derde plaats of hoger zou eindigen. Ook zijn grooms waren daarvan op de hoogte. Er werden knuffels uitgedeeld, tranen gedroogd en bij het uitrijden van de baan bedankt Benjamin het publiek.

Begin van het seizoen

Voor IJsbrand Chardon vielen er in beide ronden twee ballen. De afstemming binnen het span leek nog niet zoals het moest zijn, maar het is nog maar het begin van het seizoen. Hem kennende zal hij gedurende het seizoen de afstemming beter voor elkaar krijgen, dat vast en zeker terug te zien zal zijn in de resultaten.

Parcours

Klik hier voor de uitslagen van vandaag en de parcourstekening van Jeroen Houterman. Het parcours staat scherp en vandaag werden vooral op poort tien en dertien veel fouten gemaakt. Morgen nemen dezelfde menners het wederom tegen elkaar op. Dan worden de wereldbekerpunten verdeeld.

