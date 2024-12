Dries Degrieck: “Focus behouden wordt grote uitdaging op Jumping Mechelen”

Maar de concurrentie is toch wel zeer pittig. Ook Koos de Ronde, Bram Chardon, Georg von Stein en Jérôme Voutaz zullen strijden voor de Wereldbekerpunten. Bovendien brengt rijden voor eigen publiek de benodigde uitdagingen met zich mee.

Dries Degrieck: “Ik ben aan mijn beste indoor seizoen ooit bezig. Zowel ik als mijn paarden zijn nog jong, maar het extra jaartje ervaring ten opzichte van 2023 maakt van ons echt een sterker team. Ik won in Lyon en Stockholm zowel de finale als de warm-up en wist iedereen die in Mechelen aan de start komt al eens voor te blijven.”

“Maar, hoewel ik er enorm naar uitkijk om op Vlaanderens Kerstjumping het beste van mezelf te geven, weet ik dat het juist daar extra moeilijk zal worden. Het publiek is er sowieso al enorm uitbundig. Maar als je er als Belgische menner binnenrijdt lijkt de tribune wel te ontploffen. De mensport wint aan populariteit in ons land. En onze fans zijn ook erg trouw en enthousiast. Letterlijk alle Belgische menfans willen in de Nekkerhal aanwezig zijn en van zich laten horen. Daarnaast heb ook een uitgebreide vriendenkring die me elk jaar in grote getalen komt steunen. Fantastisch is het, maar zelfs bij de verkenning gaan ze al uit hun dak. Dat maakt het voor mij wel een grote uitdaging om mijn focus te behouden.”

Dries Degrieck in Stockholm afgelopen weekend

Wild Card deelnemer Tom Stokmans

Tom Stokmans is een opvallende nieuwkomer in het wereldbekercircuit. Hij doet ik Mechelen mee op basis van een Wild Card.

“Ik mende vroeger competitief met Belgische trekpaarden, maar tijdens de corona-periode heb ik besloten om volop voor de competitiesport te gaan. En daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad. Ondertussen reed ik al EK’s en WK’s en was ik dit jaar samen met Dries Degrieck en Glenn Geerts één van de vaste waarden van het Belgische menteam. “Ik ben heel dankbaar en blij dat ik een wildcard heb gekregen om tijdens de wereldbeker in Mechelen te mogen deelnemen. Ik ben heel ambitieus en kijk enorm uit naar mijn debuut. Het is mijn enige FEI Driving World Cup dit seizoen. Als voorbereiding rijd ik wel al enkele kleinere indoorwedstrijden. Maar niets kan mijn paarden helemaal voorbereiden op het luide en fantastische publiek van Jumping Mechelen. Ik ben erg benieuwd hoe ze hiermee zullen omgaan en ik hoop een paar sterke rondes te kunnen rijden.”

Zoals elke vierspanmenner krijgt Tom daarbij de steun van een groot team achter de schermen, inclusief zijn vrouw, die hem altijd vergezelt. Zijn span bestaat uit Arabofriezen en Lipizzaners.

Glenn Geerts rijdt met Wild Card & Driving with the Stars

Na de spectaculaire warm-up ronde op 29 december, waarin de menners het beste van zichzelf laten zien in de prachtige Christmas Arena, organiseert Paardensport Vlaanderen een unieke demo genaamd Driving with the Stars. Glenn Geerts zal Flore De Winne – bekend uit de dressuursport – introduceren in de wereld van vierspanmennen. Glenn geeft een demonstratie met zijn wedstrijdspan en laat daarna Flore de leidsels overnemen.

Flore kijkt ernaar uit, maar geeft toe: “Ik ben toch een tikkeltje zenuwachtig. Ik ben gewend om op het paard te zitten, niet erachter. Het lijkt me moeilijk om de volledige controle te hebben vanop een koets, zeker over vier paarden van wereldklasse die zoveel kracht hebben. Glenn ziet het helemaal zitten: “Het wordt leuk om Flore een kijkje te geven in onze spectaculaire sport. Ik ben benieuwd hoe ze de paardenkracht zal ervaren. Maar ik twijfel er niet aan dat ze het geweldig zal doen.”

Glenn Geerts